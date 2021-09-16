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Bakan Soylu, KKTC'li mevkidaşı Evren ile görüştü

Fatih POYRAZ/ ANKARA, (DHA) |  16 Eylül 2021 Perşembe - 11:14 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 11:14

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Kutlu Evren ile görüştü.


Bakan Soylu, KKTC İçişleri Bakanı Evren ve beraberindeki heyeti bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.
 

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İçişleri Bakanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kutlu Evren Süleyman Soylu
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