Bakan Soylu, KKTC İçişleri Bakanı Evren ve beraberindeki heyeti bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.
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Bakan Soylu, KKTC'li mevkidaşı Evren ile görüştü
Fatih POYRAZ/ ANKARA, (DHA) | 16 Eylül 2021 Perşembe - 11:14 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 11:14
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Kutlu Evren ile görüştü.
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