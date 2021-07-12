Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kadıköy'de Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arman Bükücüyan Beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim. Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 05.30'da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor" dedi.
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Bakan Soylu: Kiliseye saygısızlık yapan zanlılar gözaltına alındı
DHA | 12 Temmuz 2021 Pazartesi - 12:41 | Son Güncelleme : 12 07 2021 - 12:41