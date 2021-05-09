Bakan Soylu Kars'ta Mehmetçik ile iftar yaptı

Kars'ın Kağızman ilçesindeki Şehittepe Üs Bölgesi'nde görevli jandarma personeli ve güvenlik korucularıyla iftar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit annelerini de telefonla arayarak Anneler Günü'nü kutladı.

Bakan Soylu, Kars 'ta DSİ 24. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen güvenlik toplantısının ardından, şehirde inşaatı devam eden polisevi ve gençlik merkezinde incelemede bulundu.

Süleyman Soylu, incelemeleri sırasında karşılaştığı kadınlara da karanfil vererek, Anneler Günü'nü tebrik etti.

Daha sonra kara yoluyla, Eren 15 operasyonlarının gerçekleştiği Çemçe Madur alanında bulunan, Kağızman ilçesindeki 1900 metre rakımlı Şehittepe Üs Bölgesi'ne geçen Soylu, burada tören mangasınca karşılandı.

Jandarma personeli ve güvenlik korucuları ile iftar yapan Soylu, burada görevli Jandarma Astsubay Çavuş Yavuz Selim Karakuş'un Muğla 'da yaşayan annesi Gülsüm Karakuş'u arayarak Anneler Günü'nü kutladı.

Anne Karakuş'a, evladıyla birlikte olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Beraber iftar açtık. Burada büyük bir kahramanlık yapıyorlar. Arkadaşlarıyla beraber Kars Kağızman'da önemli bir üs bölgesini tutuyorlar." dedi.