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Bakan Soylu isyan etti! 'O alçak adli kontrolle serbest'

21 Ocak 2021 Perşembe - 9:41 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 9:41

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından isyan etti. Bakan Soylu "45 gündür anam hastanede. Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest" dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından annesine küfür eden kişinin adli kontrol şartıyla serbest kalınması hakkında paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, "45 gündür anam hastanede. Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest." dedi.
Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;45 gündür anam hastanede. Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest.Ne yapmalıyım. Bakan olsam ne yazar. Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder. Tweet'imle yeniden alınırsa da provokasyon sayacağım.
 

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