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Bakan Soylu istedi! Bakan Pakdemirli hemen yanıt verdi

22 Kasım 2020 Pazar - 16:46 | Son Güncelleme : 22 11 2020 - 16:46

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Hakkari Yüksekova'da bulunan Büyükçay deresinin ıslah ve rekreasyonu için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den destek istedi. Bakan Pakdemirli ise, "Sayın bakanım Hakkâri her şeyi hak ediyor. Hemen ilgilenelim" yanıtını verdi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gitti.
 
Twitter hesabından açıklamada bulunan Soylu, "Hayalim... Yüksekova'dayım. Burada birçok hizmet yapıldı, yapılıyor. İlçenin tam ortasından Büyükçay deresi geçiyor. Sağı solu ıslah ve rekreasyon olursa kadınlar, gençler, çocuklar, herkes, ne güzel gezerler. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye bir abi diyeceğiz" dedi. Bakan Pakdemirli ise, Bakan Soylu'ya yanıt vererek, "Sayın bakanım Hakkari her şeyi hak ediyor. Hemen ilgilenelim" ifadesini kullandı.
 
 
 

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