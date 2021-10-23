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Bakan Soylu: İstanbul'da 285 kilogram eroin ele geçirildi

AA |  23 Ekim 2021 Cumartesi - 23:34 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 23:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 285 kilogram eroin, Kocaeli'nde 53 kilogram skunk ele geçirildiğini bildirdi.


Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, İstanbul İl  Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 285 kilogram eroin, Kocaeli İl Emniyet  Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 53 kilogram skunk ele geçirildi. Emniyet  teşkilatımızı ve emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini  kullandı.
 

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu skunk
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