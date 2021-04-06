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- Bakan Soylu: İki sayfalık bildirilerle had bildireceklerini sananlar var
Bakan Soylu: İki sayfalık bildirilerle had bildireceklerini sananlar var
DHA | 06 Nisan 2021 Salı - 10:50 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 10:50
Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Her çalışmayı alay edip itibarsızlaştırmaya çalışan kafalar maalesef var. Hala bizi vesayet dönemlerinin ülkesi gören bir, iki sayfalık bildirilerle had bildireceklerini sananlar var. Bunlar Türkiye'nin bugün geldiği noktayı kavramaktan çok uzaktır." dedi.
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