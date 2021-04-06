06 Nisan 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.437 -0.36 EURO 9,6380 0.49
USD 8,1530 0.63 ALTIN 453,230 0.72
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Soylu: İki sayfalık bildirilerle had bildireceklerini sananlar var

DHA |  06 Nisan 2021 Salı - 10:50 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 10:50

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Her çalışmayı alay edip itibarsızlaştırmaya çalışan kafalar maalesef var. Hala bizi vesayet dönemlerinin ülkesi gören bir, iki sayfalık bildirilerle had bildireceklerini sananlar var. Bunlar Türkiye'nin bugün geldiği noktayı kavramaktan çok uzaktır." dedi.


AYRINRILAR GELİYOR...

ETİKETLER

bildiri Bakan soylu emekli amiraller
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.