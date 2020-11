Bakan Soylu 'Hedef sıfıra indirmek' dedi ve duyurdu!

'BİR SAYISI BİLE BÜYÜK, HEDEF SIFIR'

Bakan Soylu, aile içi ve kadına yönelik şiddet meselesini son yıllarda dikkatle takip ettiklerini, tedbir alarak sıfır rakamına ulaşmak için neredeyse her gün bir adım attıklarını vurguladı. Bakan Soylu, "İlgili tüm kurumlarla koordineli olarak çalışıyoruz. Somut tedbirler aldık. Mesela elektronik kelepçeyi takip edecek bir izleme merkezi hazırlıyoruz. İnşallah ocak ayında bu izleme merkezini yürürlüğe koyacağız ve çalışmasını başlatacağız. Ben elektronik kelepçeye çok önem veriyorum. Çünkü aldığımız tedbir kararları dahil özellikle elektronik kelepçenin izleme mekanizması ile beraber bu konudaki en önemli unsur olduğunu düşünüyorum. 'Bir' sayısı bile bizim için büyüktür. Hedef bu konuda 'sıfır' sayısıdır. Kadın Acil Destek Uygulaması'nı (KADES) devreye aldık. Şuana kadar KADES'e 52 bin 709 ihbar geldi. Bu çok önemli bir rakamdır. Yaklaşık 628 bin olan KADES indirme sayısı, pazartesiden itibaren başlattığımız kampanya çerçevesinde 828 bin 377 oldu. Hedefimiz bu yıl itibarıyla 1 milyondur. Bu hedefimizi yine koruyoruz" diye konuştu.

'CAN KAYBI YÜZDE 24 AZALIŞLA 234 OLMUŞTUR'

Soylu, geçen yılın ilk 10 ayına göre aile içi ve kadına şiddet olaylarında bu yıl ihbarlarda büyük bir artış gördüklerini belirterek, "Önleyici tedbir kararlarında da geçen yılın 10 ayına göre yüzde 70 artış yaşandı. Geçen yılın ilk 10 ay 20 günlük periyodunda kadın cinayetlerinde can kaybı 308'di. Bu yıl ise oluşturduğumuz koordinasyonun neticesinde yüzde 24 azalışla 234 olmuştur. Biz neyi kafaya takarsak netice alırız. Terörde bu neticeyi aldık. Uyuşturucu ile mücadelede netice aldık almaya devam ediyoruz. Ortaya koyduğumuz hedeflere, koyduğumuz süreçler içerisinde ulaşmak için canla başla bir mücadele ortaya koyuyoruz. Özellikle terör örgütüne mensup olanların aileleri ile yapılan görüşmelerinin sonuçlarıyla ortaya çıkan ikna yönteminde sonuç aldık. Bu yıl salgına rağmen iknada sayı 210 oldu" ifadelerini kullandı.

'UYUŞTURUCU MESELESİNİ DE KAFAYA TAKTIK'

Trafik kazalarına da değinen Bakan Soylu, bu kapsamda da odaklanarak tedbir aldıklarını belirtti. Bakan Soylu, "Standartlarımız iyi ve özellikle acil müdahale ekiplerimiz sağlık açısından iyi. Bu kapsamda 2015'te yıllık 7 bin 530 olan trafik kazalarındaki can kaybı sayısı, 2019'da 5 bin 473'e geriledi. 2019 Kasım ile 2020 Kasım arasında kaza yeri ve hastane ölümlerinin toplamı 4 bin 930 seviyesinin altına düştü. Uyuşturucu meselesini de kafaya taktık. Can kaybı 2017'de 941'e yükselmişti. Meselenin ciddiyetini o zamanda paylaşmıştık. Hatta geçen gün erkeklere yaptığım bir ikaz yüzünden beni eleştiren yine aynı kişiler o gün de suçlayıcı tepki vermişti. Fakat bugün ortaya koyduğumuz farkındalık ve teşkilatlarımızın özverili çalışmaları sonucunda 2017'de 941 olan can kaybı sayısı geçen yıl 342'ye bu yıl ise 10 aylık verilerle 143'e düştü" diye konuştu.