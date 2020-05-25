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Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı: 'Beni en çok etkileyen...'

25 Mayıs 2020 Pazartesi - 10:37 | Son Güncelleme : 25 05 2020 - 10:39

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evinde yer alan bir dolapta şehit ailelerinden gelen mektuplar olduğunu ve içlerinden bir tanesinde yedi-sekiz yaşında bir çocuğun yazdığı cümlelerin kendisini çok etkilediğini belirtti.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Belediyesi'nin düzenlediği bir programa konuk oldu.
 
Bakan Soylu programın bir bölümünde  şehit ailelerinden gelen mektuplardan bahsetti ve şehit ailelerinden gelen mektupların evindeki bir dolapta durduğunu söyledi..
 
MEKTUPTA YAZANLARI GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI
 
Soylu bir şehit çocuğunun yazdığı mektupta neler yazdığını şöyle anlattı:
 
"Arka odamda bir şeyim var. Dolap gibi bir şey. Vitrin derler ya. Dolap gibi bir şey. Orada şehit ailelerinden gelen mektuplar. Mektuplar! Şehitlerinde, her gittiğim cenazenin de fotoğrafları var.
 
Beni en çok etkileyen, yedi-sekiz yaşında bir çocuk tanırım da şu kadar küçük bir mavi kartın içerisine kendi el yazısıyla yazmış. Babamı çok özlüyorum. Onun kanını yerde bırakmayın Süleyman Amca. Şimdi tabii bu…"
 
Soylu'num bu anısını anlattığı anlarda gözünde yaşlar akması dikkat çekti. Bu video izleyenleri de duygulandırdı.

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Süleyman Soylu İçişleri Bakanı mektup
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