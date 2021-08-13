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Bakan Soylu: Gördüğüm en ağır sel felaketi burası

AA |  13 Ağustos 2021 Cuma - 0:22 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 0:48

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketiyle ilgili, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz." dedi.


Bakan Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile ilçede  gerçekleştirilen AFAD Koordinasyon Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı  açıklamada, afeti yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
 
Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yangın  bölgesinden bakanlarla afet bölgelerine intikal ettiklerini belirten Soylu,  Bozkurt'taki tabloyu gördüğünde etkilendiğini dile getirdi.
 
Bozkurt'taki tabloyu, Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel  felaketiyle kıyasladığını ifade eden Soylu, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi  burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz. Buranın  bir özelliği var, etki alanı geniş. Aynı zamanda vatandaşlarımızın karşı karşıya  kaldığı risk yüksek." diye konuştu.
 
Bakan Soylu, Türk Hava Kuvvetleri, jandarma, emniyet, AKUT ve sahil  güvenlik ile sivil toplum kuruluşlarının ekiplerinin el birliğiyle çalıştığını  belirterek, yaklaşık 850 vatandaşın kurtarıldığını, önemli bir kurtarma faaliyeti  gerçekleştirildiğini söyledi.
 
Kurtarma çalışmalarının detaylarına değinen Soylu, şunları kaydetti:
 
"Bu kurtarmalarda hasta, yaşlı, çocuk var. Aileler, bebekler, hamile  var. Bunu ezberleyerek söylüyor değilim, her birini yaşadığımız için söylüyorum.  Akşam 20.00'ye kadar yine arama kurtarma çalışmaları devam etti. Özellikle burada  yani Bozkurt'ta arama, kurtarma çalışmalarında sona geldik diyebilmem mümkün.  Hala bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemiyle hem de  arama tarama yöntemiyle çalışmalarına devam ediyorlar. Bu arada ihbarlar var, bu  ihbarlarla ilgili de çalışıyoruz. En son hemen yolun, derenin karşı tarafından 8  vatandaşımızı bir ihbar neticesinde alabilme kabiliyetine sahip olduk yani bu  ilçe ikiye bölündü. Yani ilçenin diğer tarafıyla bu tarafı arasındaki iletişim,  ulaşım bu sabah 05.00'e kadar yoktu. Şimdi ulaşım da bir köy yolu üzerinden  sağlanabildi yani iki ayrı alanda, iki ayrı çalışma gerçekleştiriliyor."
 
  
 

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Sel Soylu Bozkurt
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