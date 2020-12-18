Bakan Soylu: Göçü doğru yöneten ülke kazançlı çıkacaktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye, medeni bir ülke olarak, bir büyük devlet karakteriyle ve özüne, tarihine, medeniyetine, inancına, uygun olarak göçle mücadele etmeyi değil, göçü yönetmeyi tercih etmiştir. Göçü kabullenen ve doğru yöneten ülke kazançlı çıkacaktır" dedi.

Ankara'da Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen 10'uncu Göç Kurulu Toplantısı'na bakan Soylu'nun yanında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Soylu, tarihi bir gerçeklik olan göçmenliğin, ırkçı düşüncelerin esiri olmuş 21'inci yüzyıl Avrupa sı'nda, artık toplumsal bir tehdit olarak görüldüğünü belirterek, "Düne kadar insan hakları hassasiyetiyle övünen gelişmiş toplumlarda göçmenler, bugün kişisel özgürlüklerinin çiğnenmesi ve akıl almaz zulümlerle karşı karşıya kalıyorlar. Ölüm, korku ve güvensizliği kullanan emperyalizm, 'seçkinler' ve 'diğerleri' şeklinde iki parçalı bir dünya kurguluyor. Ne acıdır ki göçmen karşıtlığı bugün Avrupa'da, toplumlarına sunabilecekleri bir vizyonları olmayan popülist liderlerin, temel siyasal stratejisi haline gelmiştir. Bu strateji; uyum ve entegrasyon politikalarıyla göçmenlerin toplumsal yapı içinde yer almasını sağlamak yerine, onların savrulmalarına neden olmaktadır" dedi.

'GÖÇ ALDIĞI İÇİN BATAN ÜLKE YOKTUR'

Bakan Soylu, göç aldığı için batmış, mahvolmuş fakirleşmiş bir ülke örneği dünyada olmadığını ifade ederek, "Bilakis; bugün ne yazık ki ırkçılığın pençesindeki Avrupa'nın ikinci dünya savaşı sonrasındaki gelişimi bir kısmı da Türk işçilerinin alın teri olan göçmen işgücü sayesindedir. İnsanlar göçerken, gittikleri yere elbette bazı sorunlar getirebilir, uyum güçlükleri yaşanabilir ancak bunu bir felaket gibi göstermek, bunun üzerinden sosyal bir çatışma üretmeye çalışmak veya buna zemin hazırlayan söylemler üretmek, o insanları yaftalamak; içlerinde sanatçı, doktor, işçi, zanaatkar, anne çocuk yaşlı olan insanları sırf ten renginden, milliyetinden veya lisanından dolayı 'bizi esir almaya gelmiş asker' diye yaftalamak, ne vicdanlara sığar, ne insanın tanımına sığar, ne de medeniyet kodlarımıza sığar. Bu, en masum tabiriyle faşist ve kibirli bir anlayıştır" diye konuştu.

'ANNELERİNİN ÖĞÜTLERİNİ UNUTUYORLAR'

Bazı televizyon programlarında, Türkiye'deki Suriyelilerin eleştirilmesine tepki gösteren Bakan Soylu, "Ne yazık ki bazı çevrelerin; bu aziz milletin insanlığını, çevresini, komşuluğunu, kültürünü, inancını ve değerlerini küçümsemek gibi saplantı haline gelmiş bir alışkanlığı var. Üzüldüğüm şudur: birileri yaşlandıkça, televizyon kameralarını gördükçe, İstanbul 'un caf caflı hayatının büyüsüne kapıldıkça, gündem olma cazibesine kapıldıkça annelerinin onlara tembihlerini, söylediklerini, öğütlediklerini unutuyor. Küçükken bize kötü bir şey olarak öğretilen bencilliği, sanki iyi bir şeymiş gibi, bir hayat düsturu gibi kabullenmeye başlıyorlar. İşte yeni bir insan hayali kurmaktan kastım tam da budur. Emperyalizmin dayattığı, yeniden şekillendirdiği bu bencil insandan; aslında kültürümüzde ve inancımızda var olan, Mevlana'yla, Yunus'la bize öğretilen, o merhametli ve vicdanlı insanı yeniden hatırlamak ve yeniden ona ulaşmayı hayal etmek lazım" ifadelerin kullandı.

'TÜRKİYE, İNSANLIK TARİHİNİN ALTINA İMZASINI ATMIŞTIR'

Türkiye'nin, milletin feraseti, inancı, maneviyatı, kültürü ve Anadolu medeniyetinden, ayrıca Avrupa'nın aksine, sahip olduğu güçlü liderliğinden kaynaklanan motivasyonuyla, göç yönetiminde 21'inci yüzyılın insanlık adına yüz akı olmayı başardığını ifade eden Soylu, "Hakikaten Türkiye, insanlık tarihinin altına imzasını atmıştır. 'Nobel' diye kendi kendilerini sürekli olarak güncellemek, güzellemek üzere ödül verenler, bu büyük coğrafyanın insanlarına ve yıllardan beri hiç erinmeden emek gösteren, kucağını açan ve bu konuda geçmişimize, geleceğimize büyük bir anlayış ortaya koyan bu milletin yaptıklarını görmezden gelerek kendi insanlıklarını zedeliyorlar. Biz bunu yapmaya hep birlikte devam edeceğiz. Onların kitaplarında yazan; ama sizin eylemlerinizle vücut bulan doğruları, onların da hayatlarında olan ama eylemleriyle örtüşmeyen hiç bir yanlışlarına bir vesileyle düşmeyeceğiz. Geleceğimize çok büyük bir miras bırakıyoruz. 50-100 yıl sonra bugün yaptıklarımızın sonucunu etrafımızdaki coğrafya ve dünya katbekat Türkiye'ye yaşatacaktır" dedi.

'TÜRKİYE GÖÇÜ YÖNETMEYİ TERCİH ETMİŞTİR'

Koronavirüs salgınının tüm gündemi değiştirdiği gibi, küresel göç üzerinde de etkili olduğunu dile getiren Bakan Soylu, şöyle konuştu: