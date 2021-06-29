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Bakan Soylu: Evden hırsızlık olayları günde 268'den 122'ye düştü

29 Haziran 2021 Salı - 10:20 | Son Güncelleme : 29 06 2021 - 10:20

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye genelinde evden hırsızlık olaylarının günde ortalama 268'den 122'ye düştüğü açıkladı.


 
Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sadece terör değil, trafikteki ölümler değil, evden hırsızlıklar da azaldı. Türkiye genelinde evden hırsızlık olayları günde ortalama 268'den 122'ye düştü. Evden hırsızlık olayları günlük ortalama; İstanbul'da 83'ten 29'a, Ankara'da 37'den 2'ye, İzmir'de 17'den 6'ya düştü" dedi.
 
 

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