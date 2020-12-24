Bakan Soylu duyurdu! Yıldırım-17 Besta operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları: Geçtiğimiz yıllarda da bu toplantılarımızı gerçekleştirdik ve bunu alışkanlık haline getirdik. 2021'de plan, programlarımızı değerlendirmek üzere hep birlikteyiz. Konuşmamın bu bölümünde dün akşam itibariyle 3251 personelle birlikte sahaya sızan Van Asayiş Jandarma Bölge Komutanlığımızın koordinasyonunda yürütülen JÖH, PÖH ve güvenlik korucularımızın içinde bulunan Yıldırım-17 Besta operasyonu başladı. Terör, göç, uyuşturucu artık herkesin sorunudur.

Teknolojik imkanlar güvenliği temsil etmekle yükümlü kurumlara yardım ettiği gibi yeni tehditler de oluşturuyor. Kimya gelişiyor, ama her yıl 50'den fazla yeni sentetik uyuşturucu AB Erken Uyarı Sistemi tarafından ilk kez keşfediliyor.

Siber Suçlar denilen bir suç türü çıktı. İtalya 'da seçilmiş belediye başkanları kirli ilişkileri nedeniyle görevden alındı, yerine kayyum atandı. Kimse ses çıkarmadı. Fransa 'da, Yunanistan 'da bunlar sorun olmadı. Türkiye terörle mücadele ederken ise işler değişiyor.