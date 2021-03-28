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Bakan Soylu duyurdu: PKK/YPG'ye, Azez'de büyük darbe!

28 Mart 2021 Pazar - 18:39 | Son Güncelleme : 28 03 2021 - 19:27

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak; 2 TOW füzesi, 24 kalaşnikof, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 doçka silah namlusu ve 200 adet tetikleme kapsülünün ele geçirildiğini açıkladı.


İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, PKK terör örgütünün  Suriye kolu PYD/YPG'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terörden  arındırılan bölgelerde, güvenlik güçlerine ait noktalar ve sivil halkın yoğun  bulunduğu alanlara yönelik saldırılarda kullanmak üzere, çok miktarda silah ve  bomba malzemesini örgütün kontrolündeki Münbiç'e götürmeye çalıştığı belirtildi.
 
Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM  Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Suriye Görev Gücü'nün Azez'de dün düzenlediği  operasyonda, tank katili olarak bilinen 2 TOW füzesi, 24 Kalaşnikof piyade  tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 doçka silah namlusu, 200 tetikleme kapsülü ele  geçirildiği belirtilerek, TOW füzelerinin, Suriye'nin kuzeyini terörden  arındırmak amacıyla bölgede harekat yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına  karşı sıklıkla kullanıldığı hatırlatıldı.
 
Operasyonda Suriyeli 2 kişinin yakalandığı, zanlıların ilk  ifadelerinde, "malzemeleri PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarına ulaştırmak  isterken yakalandıklarını" beyan ettikleri belirtildi.
  
Bakan Soylu'dan tebrik paylaşımı
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyona ilişkin sosyal medya  hesabından paylaşımda bulundu.
 
Ele geçirilen malzemelerin fotoğraflarına yer veren Soylu, operasyonu  yürüten güvenlik güçlerini tebrik etti.
 
  
 

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İçişleri Bakanı Azez TOW Füzesi
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