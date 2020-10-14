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Bakan Soylu duyurdu: Hakkari'de 8 terörist öldürüldü!

14 Ekim 2020 Çarşamba - 20:40 | Son Güncelleme : 14 10 2020 - 20:55

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım operasyonları kapsamında; Hakkari Kato Marinos'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 8 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor" denildi. 
 
BAKAN SOYLU: İÇİMİZ SOĞUMADI
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu Twitter hesabından, "İki masum sivili katletmişlerdi, Hakkari'de. Kato Marinos'ta istihbarat, operasyon, tam isabet. 8 terörist öldürüldü. İçimiz soğumadı, katledenlere de hesap sorulacak" paylaşımıyla duyurdu. 

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörist
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