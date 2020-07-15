Bakan Soylu duyurdu: Gri listedeki bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanı Soylu "Bugün gri listedeki bir terörist daha teslim oldu. Sayı 406'ya düştü." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

- 5 yılında da 15. yılında da ya bizim evlatlarımız ya da bizden sonra gelecek nesiller burada olacaktır.

- Bu aziz millet, bu güzel ülke, 15 Temmuz 'dan öncede darbeler gördü. Bizi yıllarca geriye götürdüler, bizi fakirleştirdiler. Geleceğimize geçmişimize darbe vurdular. Bunu -yapanların hiçbirini yargılamadılar. Bayram gibi kutladılar.

- Geçtiğimiz 4 yılın hiçbir gününü boş geçirmedik. O gece bizi bin yıl geriye götürmelerine inat biz daha ileriye gittik. Özellikle güvenlik politikalarında daha stratejik, daha bütüncül yaklaşım oraya koyduk. Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla gerçekleştirdik.

- Bugün gri listedeki bir terörist daha teslim oldu. Sayı 406'ya düştü.