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Bakan Soylu duyurdu: Gri listedeki bir terörist daha teslim oldu

15 Temmuz 2020 Çarşamba - 19:01 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 19:17

İçişleri Bakanı Soylu "Bugün gri listedeki bir terörist daha teslim oldu. Sayı 406'ya düştü." açıklamasında bulundu.


Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;
 
- 5 yılında da 15. yılında da ya bizim evlatlarımız ya da bizden sonra gelecek nesiller burada olacaktır.
 
- Bu aziz millet, bu güzel ülke, 15 Temmuz'dan öncede darbeler gördü. Bizi yıllarca geriye götürdüler, bizi fakirleştirdiler. Geleceğimize geçmişimize darbe vurdular. Bunu -yapanların hiçbirini yargılamadılar. Bayram gibi kutladılar.
 
- Geçtiğimiz 4 yılın hiçbir gününü boş geçirmedik. O gece bizi bin yıl geriye götürmelerine inat biz daha ileriye gittik. Özellikle güvenlik politikalarında daha stratejik, daha bütüncül yaklaşım oraya koyduk. Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla gerçekleştirdik.
 
- Bugün gri listedeki bir terörist daha teslim oldu. Sayı 406'ya düştü.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara
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