Bakan Soylu duyurdu! Eyyüp Alper ve Ahmet Akman ölü ele geçirildi
Bakan Soylu duyurdu! Eyyüp Alper ve Ahmet Akman ölü ele geçirildi
13 Eylül 2020 Pazar - 23:15 | Son Güncelleme : 13 09 2020 - 23:15
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bugün şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova’da, bir çok olayın failleri; Turuncu Kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı teröristler ölü ele geçirildi. Şehidimizin ve birçok eylemdeki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarından Allah razı olsun.