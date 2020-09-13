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Bakan Soylu duyurdu! Eyyüp Alper ve Ahmet Akman ölü ele geçirildi

13 Eylül 2020 Pazar - 23:15 | Son Güncelleme : 13 09 2020 - 23:15

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bugün şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova’da, bir çok olayın failleri; Turuncu Kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı teröristler ölü ele geçirildi. Şehidimizin ve birçok eylemdeki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarından Allah razı olsun.


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Süleyman Soylu Yüksekova Eyyüp Alper terörist Ahmet Akman
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