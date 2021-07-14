Bakan Soylu duyurdu! Evlat nöbetinde bir buluşma daha

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bayram öncesi Evlat Nöbetlerindeki annelere bir müjde daha; 28. buluşma gerçekleştiriliyor." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu; "Bayram öncesi Evlat Nöbetlerindeki annelere bir müjde daha; 28. buluşma gerçekleştiriliyor. Diyarbakır’da, ailelerin 681 gündür süren bekleyişi sonuç vermeye devam ediyor. Anneler kararlı, evlatlarını terör örgütünden alana kadar mücadelelerini sürdürecekler!" ifadelerini kullandı.