Bakan Soylu duyurdu! Evlat nöbetinde bir buluşma daha

Bakan Soylu; "Bayram öncesi Evlat Nöbetlerindeki annelere bir müjde daha; 28. buluşma gerçekleştiriliyor. Diyarbakır’da, ailelerin 681 gündür süren bekleyişi sonuç vermeye devam ediyor. Anneler kararlı, evlatlarını terör örgütünden alana kadar mücadelelerini sürdürecekler!" ifadelerini kullandı.
Bayram öncesi Evlat Nöbetlerindeki annelere bir müjde daha;28. buluşma gerçekleştiriliyor.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 14, 2021
Diyarbakır’da, ailelerin 681 gündür süren bekleyişi sonuç vermeye devam ediyor.
Anneler kararlı, evlatlarını terör örgütünden alana kadar mücadelelerini sürdürecekler!