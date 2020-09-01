Bakan Soylu duyurdu! DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri'nin önemli planlarla yakalandığını ve tutuklandığını duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter 'daki hesabından yaptığı açıklamada, "DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı. Teşekkürler, tebrikler Emniyet teşkilatı" dedi.

Bakan Soylu, "Eylem yapacağını değerlendirdiğimiz DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı. Ciddi bir araştırma başladı 'talimatı kimden aldı' diye. Türkiye'de Mahmut Özden'e ulaşıldı. Aramalarda dijital materyallere el konuldu. Bilgisayarda elde edilen süreçlerden, Irak ve Suriye'den sürekli talimat aldığı, 10-12 kişilik gruplar oluşturarak, Türkiye'de eylem hareketlilik oluşturacağı, bir takım silah ve mühimmatların gömüleceği yerler, yine bir takım grupların Türkiye'ye ekonomik açıdan zarar vereceği değerlendirilen gruplara eylem yapmak ve aynı zamanda da siyasi ve devlet adamlarının kaçırılıp Suriye'ye götürülmesi hususunda bir planlarının olduğu çok net bir şekilde ele geçirildi.

Operasyon devam ediyor. Onunla bağlantılı sorguları devam eden DEAŞ mensupları söz konusu. Elbette ki Emniyet Teşkilatımıza, İstihbarat Teşkilatımızı, MİT İstihbaratımızı İstanbul Emniyetimizi tebrik ediyorum. Hakikaten önemli bir çalışmayı ortaya çıkardılar.

Çok zor bir sınırdayız. Zor bir alandayız. Vekalet savaşlarının devam ettiği bir çizgideyiz. Kafamı karıştıran başka işler de var. Aslında DEAŞ'a baktığınızda, hiç yapmaması gereken güya sözde eylemlerin de planlandığını görüyorsunuz. O zaman arkasına bakmak lazım. Kimin ve nereden motivasyon sağladığına bakmamız lazım. Arkadaşlarımız bununla ilgili değerlendirmeler yapıyorlar. Buna ait riski de bu vesileyle ölçme ve buna karşı önlemler almaya çalışıyorlar." dedi.

Adana'da daha önce de DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in akrabası Seyfettin K. (23), yakalanmıştı.