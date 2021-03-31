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Bakan Soylu duyurdu! Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlı yakalandı

AA |  31 Mart 2021 Çarşamba - 8:02 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 8:17

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da bir okulun bahçesindeki Atatürk heykelinin kaidesine uygunsuz yazılar yazan zanlının yakalandığını duyurdu.


Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ'da Atatürk  üzerinden provokasyon yapan zanlı yakalandı. Türk polisine koskoca bir alkış."  ifadelerini kullandı.
 
Zanlıyı yakalayan ekibin, iki gündür üstün bir teknik kullanarak  yaptıkları analiz sonucu yaptıkları tespitin takdire değer olduğunu vurgulayan  Soylu, "Türk polisi yakalar." değerlendirmesinde bulundu.
 
Tekirdağ Valiliği, Marmaraereğlisi ilçesinde deprem riski nedeniyle  boşaltılan Nizamettin Demirören İlköğretim Okulunun bahçesindeki Atatürk  heykelinin kaidesine uygunsuz yazılar yazılmasına ilişkin olayın fail ya da  faillerinin tespitine yönelik araştırma başlatıldığını bildirmişti.
 

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