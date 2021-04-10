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Bakan Soylu duyurdu! 462 terörist etkisiz hale getirildi

AA |  10 Nisan 2021 Cumartesi - 17:09 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 17:36

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar sözde üst düzey 462 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren terörle mücadeleye yönelik çalışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi verdi. Bakan Soylu'nun paylaştığı grafiklere göre, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar sözde üst düzey 462 terörist etkisiz hale getirildi.
 
Bu teröristlerden 28'i yeşil, 30'u kırmızı, 63'ü turuncu, 27'si mavi listede, 314'ü gri listede yer aldı. Toplam 6 bin 716 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne katılım, 2016 yılında 161 iken, 2021'de 12'ye düştü. İkna yöntemiyle toplam 861 PKK/KCK terör örgütü mensubu teslim oldu. 2017'de 697, 2021 yılında ise 40 terör eylemi engellendi. 
 
 
 
 
 
 

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