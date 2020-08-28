Bakan Soylu duyurdu! 1'i turuncu, 2'si gri kategoride 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Kars Kağızman'da kahramanlarımız, 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategoride (biri bölge sorumlusu) 5 teröristi, bu ülkeye bir daha kötülük yapamayacak şekilde etkisizleştirdi.Allah Jandarmamızı, Polisimizi var etsin. Giresun’da sel bölgesindeyiz diye mücadelemiz aksar mı zannettiniz." dedi.
İçişleri Bakanlığı isimleri açıkladı
Bakan Soylu'dan sonra İçişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Terör örgütüne üst düzey darbe, Kars’ta aralarında terör örgütünün bölge sorumlusunun da olduğu 5 terörist etkisiz hale getirildi. Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında; Kars Kağızman ilçesi Dibekkaya Köyü kırsalında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Etkisiz hale getirilenler arasında terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ kategoride yer alan terör örgütünün sözde bölge sorumlusu olan Hogir kod adlı Muhammet Taşçı, 2 milyon TL’ye kadar ödülle TURUNCU kategoride yer alan Amed Sorhin kod adlı Benazir Yılmaz ve 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ kategoride yer alan Karker kod adlı Mehmet Emin Delen’in olduğu tespit edilmiştir.
Operasyonda; MLKP terör örgütünün Karadeniz açılımı grubunda faaliyet yürüten Metin kod adlı Koray Aspir’in yanı sıra bölücü terör örgütünde sabotajcı olan Hevi Torhildan kod adlı Dilan Olğun isimli teröristler de ölü olarak ele geçirilmiştir."