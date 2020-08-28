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Bakan Soylu duyurdu! 1'i turuncu, 2'si gri kategoride 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu duyurdu! 1'i turuncu, 2'si gri kategoride 5 terörist etkisiz hale getirildi