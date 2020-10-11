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Bakan Soylu, darbedilen mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti

AA |  11 Ekim 2020 Pazar - 15:06 | Son Güncelleme : 11 10 2020 - 15:06

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde darbedilen işçileri Mardin'deki köylerinde ziyaret etti.


Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ köyünde muhtar Mehmet Demir, işçilerden  sorumlu Kasım Demir, işçi ve köylülerle bir araya gelen Bakan Soylu, burada  yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.
 
Bunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan  Soylu, "Hep sizin yanınızdayız. Hayatımın büyük bir bölümü uzun zamandır  buralarda geçti, huzurun temini, buraların kalkınması ve gelişmesi, daha iyi bir  noktaya gelmesi, çocuklarımızın okuması için. Huzur içerisinde yüzyıllardır süren  beraberliğimizi devam ettirirsek bize top değse bir şey olmaz." diye konuştu.
 
Sakarya'da yaşanan olaya değinen Soylu, şunları kaydetti:
 
"O söylenen sözlerden dolayı hem üzüntümü ifade ediyorum hem de o  insanlar adına özür diliyorum. Bunlar doğru davranışlar değil, kabul etmeyiz.  Onun için hep beraberiz. Cumhurbaşkanımızın her birinize selamları ve  muhabbetleri var. Bu sabah konuştuk, buraya geleceğimizi söyledik. Bana da  talimatları var. 'Gönülleri kırılmışsa gönüllerini al.' dedi.''
 
 "Devletimizin arkamızda olduğunu gördük"
 
Kasım Demir ise devletin her kademesinin kendileriyle yakından  ilgilendiğini belirterek, ''Devletimizin arkamızda olduğunu gördük, hissettik.  Temennimiz böyle bir olayın bir daha yaşanmaması.'' ifadelerini kullandı.
 
Bakan Soylu'ya, Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili  Cengiz Demirkaya, Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, İl Jandarma Komutanı  Tuğgeneral Halil Şen ile AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç da eşlik etti.
 
  
 
 
 
 
 

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mardin mazıdağı Bakan Soylu
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