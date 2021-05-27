İçişleri Bakanı Soylu Meclis'te "Kadına Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonu"nda açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Biz intikam alınacak adamlarız, ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor." ifadelerini kullandı.
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- Bakan Soylu'dan yeni açıklama: Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır
Bakan Soylu'dan yeni açıklama: Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır
27 Mayıs 2021 Perşembe - 18:18 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 18:18