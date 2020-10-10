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Bakan Soylu'dan "tarikat yapılanması" iddialarına ilişkin açıklama

AA |  10 Ekim 2020 Cumartesi - 21:48 | Son Güncelleme : 10 10 2020 - 21:48

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, herhangi bir inanç grubunun, devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri, başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır. Provokasyondur." ifadelerini kullandı.


Bakan Soylu, Twitter hesabından, bazı yayın organlarında yer alan  "devlette tarikat, cemaat yapılanması" haberlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
 
Belirli grupların demokrasi ve hukuk sistemi dışında siyaseti,  sermayeyi ve devleti etki altına almasının, yönetmesinin ve belli yerlere sızarak  güç devşirmeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu belirten Soylu, "Kaldı ki,  devletimizin hiçbir biriminde böyle bir durum söz konusu değildir. Ancak inanç  grupları, son günlerdeki yönlendirmeli tartışmalara değinerek söylüyorum,  tarihsel sürecimizin, geleneğimizin ve topraklarımızın bir kabulüdür."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Bakan Soylu, şunları kaydetti:
 
"Ayrıca bireysel olarak insanların inanç tercihlerinin olması,  demokratik hayatın da doğal bir sonucudur. Fakat bireysel istismarlara veya inanç  gruplarının istismarlarına nasıl müsaade edilemezse, bu istismarları fırsat bilip  medeniyetimizin ve topraklarımızın değerlerine de saldırıya fırsat  verilmeyecektir.
 
İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, herhangi bir inanç grubunun,  devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri, başlı  başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır. Provokasyondur."

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarikat yapılanması
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