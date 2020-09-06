Bakan Soylu'dan sosyal medyada gelen tepkiye cevap! 'Özür diliyorum'

Özür diliyorum

Olmamam gereken bir yerde idim

Doğankent’te Jandarmalarımızın şehit olduğu yerde operatörün arama kurtarmasının devam ettiği noktada idim

Gelişim gidişim toplam yarım saat

Yolda değildik

Arama kurtarma bölgesine indik

Tekrar verdiğim rahatsızlık için özür dilerim https://t.co/bhlNBwRE5j