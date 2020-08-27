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Bakan Soylu'dan son dakika Giresun açıklaması

27 Ağustos 2020 Perşembe - 13:22 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 13:24

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Dereli'de) Rüsubatın büyük bölümü, yüzde 99'u alındı. Yollar eski haline döndürülmeye çalışılıyor." dedi.


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Bakan Soylu Giresun Dereli
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