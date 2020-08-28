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Bakan Soylu'dan sert tepki: Şiddetle kınıyorum

AA |  28 Ağustos 2020 Cuma - 19:27 | Son Güncelleme : 28 08 2020 - 20:13

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosu'na asanları şiddetle telin ediyorum, kınıyorum, ayıp diyorum, yazık diyorum. Yazıklar olsun." dedi.


Soylu, Dereli İlçe Jandarma Komutanlığından video konferans yoluyla,  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne  katıldı.
 
Bakan Soylu, Türkiye'nin, bu milletin nerelerden geldiğini  bilmeyenleri, kendini dünyanın süfli bir takım anlayışlarına teslim eden, satan,  pazarlayanları görünce üzüldüğünü belirterek, "Onların maalesef ülkemizin  içerisinde olduğunu görünce hakikaten kahroluyoruz. Ülkesini tanımayan, anasını  atasını tanımayan, milletini tanımayan." diye konuştu.
 
"Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosu'na  asanları şiddetle telin ediyorum, kınıyorum, ayıp diyorum, yazık diyorum.  Yazıklar olsun." ifadesini kullanan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Savcı Şehit Selim Kiraz'ı şehit eden, bu ülkeyi huzursuz etmeye  çalışan, jandarmamızın dağda fellik fellik arayıp etkisiz hale getirdiği DHKP-C  terör örgütü mensuplarının fotoğrafını bugün İstanbul Barosu'na asanların, bu  milletin değerleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Bunu buradan net bir şekilde  söylüyorum. Şahsım adına da onlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Yazıklar  olsun. İstanbul Barosu'na da yazıklar olsun, İstanbul Barosu'nun yöneticilerine  de yazıklar olsun. Gerçi Emniyet mensubu arkadaşlarımız derhal o fotoğrafı oradan  kaldırdılar ama bu milletin vicdanıyla oynamasınlar artık. Ne zaman bu millet  onlardan vicdan beklemişse sırtlarını dönmüşler, hala sırtlarını dönüyorlar.  Yazıklar olsun."
 
Soylu, işlerinin zor ve çetin olduğunu ifade ederek, "Çünkü maalesef  ülkemizin içerisinde hala kendilerini başkalarına pazarlayan, başka ülkelere  pazarlayan ve bu ülkenin maalesef değerlerinden çok uzaklaşmış olanlar var. Onun  için hep birlikte ayağımızı yere sağlam basmalıyız." dedi.
 
İstiklal mücadelesinin kolay bir mücadele olmadığının altını çizen  Soylu, şunları kaydetti:
"30 Ağustos geliyor, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, orada  yürütülen mücadele kolay bir mücadele değildir. Bize emanet edilen ülke öyle  birileriyle pazarlık masasında emanet edilmiş bir üke değildir. Her  santimetrekare toprağı kanla sulanmış bir ülkedir. Bunun bilincinde olmayanlar,  bunun ayırdında olmayanlar, bunun farkında olmayanlar elbette ki bu topraklarda  olacaktır ama o bizi asli vazifemizden ayırmayacaktır."
 

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