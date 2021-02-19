Bakan Soylu'dan sert tepki: Birileri rahatsız olsun, bunu her yerde söyleyeceğim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara operasyonu ve PKK katliamına yönelik açıklama yaptı. Soylu, "1984'den bugüne 6021 sivil vatandaşı katletti PKK. Birileri rahatsız olsun, bunu her yerde söyleyeceğim." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara operasyonu ve PKK katliamına yönelik açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Gençliğinden vazgeçiyor terör örgütünden vazgeçmiyor. AB ülkelerinde evlilik dışı gerçekleşen canlı doğumların oranı 2016'da yüzde 43'e ulaşmış. OECD'nin verilerine göre bu oran yüzde 2 ile 3 arasında. OECD ülkeleri içinde en düşük oranın olduğu 3 ülkeden biri.

Bir takım protestoları yaparken sözde gündemi bir anda buna bağlamaları boşa değildir. Biz buna karşı çıkınca hep bir ağızdan bizi taşlamaları herhalde boş yere değildir. Hepsinin bir amacı var. Bugün birileri eskiden yaşananları hatırlamıyor olabilir.

1984'den bugüne 6021 sivil vatandaşı katletti PKK. Birileri rahatsız olsun, bunu her yerde söyleyeceğim.

1987'de yine 3 koldan saldırdıkları 30 sivil vatandaşımızı katlettikleri Pınarcık Köyü katliamı var. Bu nasıl vahşet diye kendi kendimizre dövünüp dururduk. Bunu bir insan yapmış olamaz. bunu yapanlar hayvanlardan aşağı mahluklardır.

Böyle bir şey sözkonusu olamaz. Aşağılık mahluklardır. Hep bu acılarla, dertlerle, fotoğraflarla büyüdük. Peçenek köyü katliamı sonrasında köye bağsağlığına gelenleri taşuıyan minibüsü havaya uçurdular, 3 sivil vatandaşımız şehit oldu.