İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları;
6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi.
Bunun üzerine hala PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var.
PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan aynı yalanlara sahip haysiyetsizler var.
Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak.
Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün. (Milliyet)
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Bakan Soylu'dan sert sözler! 'Yakalayıp bin parçaya bölmezsek...'
Bakan Soylu'dan sert sözler! 'Yakalayıp bin parçaya bölmezsek...'
14 Şubat 2021 Pazar - 16:05 | Son Güncelleme : 14 02 2021 - 16:32
Irak'ın kuzeyi Gara'da PKK'nın 13 vatandaşı şehit etmesiyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 'Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün' dedi.
İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları;
- 14 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı
- Eyüpsultan'da lisenin kapalı spor salonu çatısı çöktü!
- Bakan Koca'dan Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı
- Avrupa ülkesi harekete geçti! Koronavirüs yasağını kaldırıyor
- BM, AB, Katar ve İsrail imzaladı! Kritik enerji anlaşması
- Cinnet getirip eşini öldüren ve 2 çocuğunu yaralayan kişi tutuklandı