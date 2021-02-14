14 Şubat 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.538 -0.46 EURO 8,5290 -0.10
USD 7,0390 0.18 ALTIN 411,560 -0.22
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Soylu'dan sert sözler! 'Yakalayıp bin parçaya bölmezsek...'

14 Şubat 2021 Pazar - 16:05 | Son Güncelleme : 14 02 2021 - 16:32

Irak'ın kuzeyi Gara'da PKK'nın 13 vatandaşı şehit etmesiyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 'Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün' dedi.


İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları;
6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi.

Bunun üzerine hala PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var.

PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan aynı yalanlara sahip haysiyetsizler var.

Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak.

Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün. (Milliyet)

 
 

ETİKETLER

Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Murat Karayılan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.