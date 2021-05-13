Bakan Soylu'dan Ramazan Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ramazan Bayramı kutlaması mesajını paylaşarak, "Bulunduğumuz bölge itibarıyla karşı karşıya olduğumuz terör, uyuşturucu, düzensiz göç gibi tehditlerin yanı sıra, bir yıldır bütün dünya ile eşzamanlı olarak sürdürdüğümüz virüs salgını ile mücadelemiz de fedakârlıklarla sürmektedir. Aziz Milletimizin gösterdiği büyük sabır ve fedakârlığın hayırlı neticeleri inşallah en kısa sürede görünecek ve güzel ülkemiz bu sınavdan da alnının akıyla çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ramazan Bayramı kutlaması mesajını paylaştı.

Bakan Soylu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı:

Musul’dan Kerkük’e, Mekke ve Medine’ye, Mekke ve Medine’den Kudüs’e, Urumçi’ye Afganistan ’dan Arakan ’a, İdlib’den Halep ’e ve bin yıldır müslüman yurdu olan Anadolu ’dan, “iftar sofrası” kurulan her yere kadar aynı duygu, aynı dua ve aynı umutla, bir mübarek Ramazan Bayramı’na daha kavuşmuş bulunuyoruz.

Müslümanların büyük bir sınama ile karşı karşıya kaldığı günümüzde, yaşanan tüm haksızlık ve zulümlere karşı sessizliği tercih edip medeniyet dersinden sınıfta kalmış olan dünyada, Türkiye olarak tarihimizin, inancımızın; Yunus Emre’nin, Mevlana’nın Hacı Bayram-ı Veli’nin, Hoca Ahmet Yesevi’nin, Pir Sultan Abdal’ın, Hacı Bektaş -ı Veli’nin ve anne babalarımızın bize öğrettiği değerlerin sorumluluğunu yerine getirmiş olmanın yüz akıyla; yanıbaşımızdaki hiçbir zulme sessiz kalmamış olmanın sorumluluğuyla bu bayrama giriyoruz.

Çok şükür ki el açan değil el uzatan merhamet ve vicdan sahibi bir milletin, ecdadından aldığı emaneti sürekli yükselterek güçlenen bir devletin mensubuyuz.

Ve çok şükür ki, son 20 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğumuz gelişme sayesinde, bugün tüm mazlum coğrafyaların umuduyuz.

Bulunduğumuz bölge itibarıyla karşı karşıya olduğumuz terör, uyuşturucu, düzensiz göç gibi tehditlerin yanı sıra, bir yıldır bütün dünya ile eşzamanlı olarak sürdürdüğümüz virüs salgını ile mücadelemiz de fedakârlıklarla sürmektedir. Aziz Milletimizin gösterdiği büyük sabır ve fedakârlığın hayırlı neticeleri inşallah en kısa sürede görünecek ve güzel ülkemiz bu sınavdan da alnının akıyla çıkacaktır.

Tarihin bize bıraktığı emanetin ve sorumluluğun farkındayız. 780 bin kilometrekaresi şehit kanlarıyla sulanmış bu vatanın, Ay yıldızlı bayrağımızın bize verdiği sorumluluğun farkındayız. Binlerce yıldır her zorluğu aşabilmemize vesile olan hasletlerimiz, inancımız, kardeşliğimiz, aile yapımız, milli ve manevi değerlerimiz, sabrımız ve sorumluluklarına sahip çıkan anlayışımızla, inşallah bu son engeli de aşacağız.

Bu vesileyle Aziz Milletimizin, tüm İslâm Alemi’nin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, geçen bayram aramızda olup bu bayram aramızda olmayan bütün sevdiklerimize ve Aziz Şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum.