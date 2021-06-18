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Bakan Soylu'dan önemli açıklama! 'Güvence olmaya devam etmektedir'

AA |  18 Haziran 2021 Cuma - 13:15 | Son Güncelleme : 18 06 2021 - 13:20

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sürekli gelişen, teknolojisini ve kurumsal kapasitesini yükselten Sahil Güvenlik Teşkilatı, sorumluluk sahasında hem ülkemiz hem de dünya için bir güvence olmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 39. kuruluş yıl dönümü  dolayısıyla mesaj yayımladı.
 
Mesajında, "Güneş karada başka, denizde başka batar" ifadesine yer  veren Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının köklü mazisi, başarıları, kendi  emsalleri içinde küresel ölçekteki itibarı ve gücüyle Türk milletinin yüz akı  olduğunu vurguladı.
 
Soylu, şunları kaydetti: "Temeli 1886’daki 'Kordon Bölükleri' ile atılan bu güzide kurumun  leventleri; üç tarafı denizlerle çevrili güzel vatanımızın kıyılarında göçmen  kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, tarihi eser kaçakçılığı; alkol, sigara,  akaryakıt kaçakçılığı; çevre kirliliği ile mücadele, kazazede tahliye, tıbbi  tahliye gibi deniz üzerinde meydana gelebilecek her türlü suç ve acil duruma  karşı hukuk, fedakarlık ve merhametle görev yapmaktadır.
 
Özellikle 21. yüzyılın küresel güvenlik sorunlarıyla doğrudan temas  etmesine rağmen, görev alanında en küçük bir eksiklik göstermemesinin yanı sıra,  sürekli gelişen, teknolojisini ve kurumsal kapasitesini yükselten Sahil Güvenlik  Teşkilatı, sorumluluk sahasında hem ülkemiz hem de dünya için bir güvence olmaya  devam etmektedir.
 
2016 yılında personel profesyonelleşme oranı yüzde 71, bugün ise yüzde  100 olan Sahil Güvenlik Komutanlığımız, aynı periyotta konuşlandığı sahil şehri  sayısını 25’ten 28’e, karakol sayısını 8’den 14’e, yüzen unsur sayısını 179’dan  194’e çıkarmak ve yenilemek suretiyle hizmet kapasitesini artırmanın ve kendini  yarınlara hazırlamanın gayreti içindedir."
 
SAHMUS, SAHİLNET, SGRS gibi dijital sistemlerden siparişi verilen  yerli ve milli üretim 105 yeni kontrol botuna, personel yetiştirmek için açılan  iki yeni okula kadar pek çok yatırımın, kıyı güvenliğinin sağlanmasına verilen  önemin ve Türkiye'nin bu alandaki gelecek vizyonunun göstergeleri olduğuna işaret  eden Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Dünyadaki istikrarsızlık, denizlerdeki her türlü kaçakçılık, gelecek  nesillerin bize emaneti denizlerimizin kirletilmesiyle mücadelesi; denizin  ortasında kalmış mazluma umut olma sevdası, merhameti, vicdanı ve bu güzel  ülkeye, bu aziz millete hizmet aşkıyla gurur kaynağımız olan Sahil Güvenlik  Komutanlığının 39. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, karargahından kontrol  botlarına, limanlarından karakollarına kadar her noktadaki tüm çalışanlarına  şükranlarımızı sunuyor, başarılarının devamını diliyorum."

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