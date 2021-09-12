Bakan Soylu'dan Kastamonu, Bartın, Sinop'taki sel felaketi ile ilgili açıklama
12 Eylül 2021 Pazar - 17:28 | Son Güncelleme : 12 09 2021 - 17:28
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Batı Karadeniz'deki sel felaketi ile ilgili olarak, "82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu, 15 vatandaşımızı 459 personelle havadan, karadan, denizden arama devam ediyor." açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Batı Karadeniz
'deki sel felaketindeki son durum hakkında yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:
82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu, 15 vatandaşımızı 459 personelle havadan, karadan, denizden arama devam ediyor.
Selin etkilediği Kastamonu
, Bartın
, Sinop
’ta toplam 720 milyon nakdi karşılığı olan harcama gerçekleşti.