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Bakan Soylu'dan Kaftancıoğlu'na sert tepki! 'Terör örgütlerinin soytarısıdır'

09 Ocak 2021 Cumartesi - 16:47 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 16:54

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 1 yıl 8 ay ceza aldığını hatırlattı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı, DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP terör örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır.
 
MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK’nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C'li Ebru Timtik; sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır" ifadelerini kullandı.
 
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