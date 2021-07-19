Bakan Soylu'dan kaçak göçle ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kaçak göçle mücadeleyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin en güçlü olduğu alan, kaçak göçle mücadelesidir." dedi.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Türkiye’nin en güçlü olduğu alan, kaçak göçle mücadelesidir. Türkiye, etrafımızdaki coğrafyada tüm olup bitene rağmen göçü yönetmekte; ecdadımıza, komşuluğumuza, asil milletimize yakışanı yapmaktadır. Fitneye, fesata, düşmanlığa, fırsat vermeyeceğiz.