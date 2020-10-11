Bakan Soylu'dan Hatay'daki orman yangınına ilişkin açıklama

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Bizim bu konudaki tahkikat devam ediyor. Yangının nedeni tahkikatlarla ortaya çıkacak.

Terör örgütü PKK ’nın Ormanların yakılması konusunda talimatları var.

Bu yangının kaynaklandığı nokta da neticeye ulaştırılacaktır.

Dünden itibaren AFAD ve Çevre Şehircilik ekiplerimiz hasarları tespit etti.

Meselenin oluşturduğu psikolojik korku var. Atacağımız adımlar ne kadar hızlı olursa bu da rahatlıkla atlatılacaktır düşüncesindeyiz.

Ucuz atlattık daha büyük felaket olabilirdi.

(Gözaltına alınanlar) Şuanda 2 kişi gözaltında. Soruşturmalar sürdürülüyor. Bir sonuca ulaşılırsa kamuoyuyla paylaşırız.