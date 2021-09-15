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Bakan Soylu'dan flaş 'göç' açıklaması

15 Eylül 2021 Çarşamba - 9:51 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 9:51

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Göç Kurulu Toplantısı"nda konuşuyor.


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İçişleri Bakanı Süleyman soylu Göç Kurulu
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