Bakan Soylu'dan flaş Gara operasyonu açıklaması

Bakan Soylu, A Haber'de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte Soylu'nun açıklamalarından satır başları:
GARA OPERASYONU - TERÖRLE MÜCADELE
21. asrın başıyla Türkiye kendisine bir yol çizdi. 21. asır başıyla dünya bir yönsüzlükle karşı karşıya. Bu ikisi birbiriyle tezat oluşturuyor. Türkiye umut dolu bir yürüyüş yapıyor; büyüyerek, kapasitesini geliştirerek. Dünya tam tersi. Distopya denen bir kavram var. Dünyada kendine ait umutsuzluk, yönsüzlük, karmaşıklık içerisinde. İngiltere AB'den ayrıldı, kendilerine ortak para, anayasa yapacaklardı; hiçbiri başaramadılar. 21. asrın başında Türkiye tüm bunları gördü. Bunu iyi okuyan Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan, millet, siyaset Türkiye'ye yeni bir harita çizdi.
'TÜRKİYE'NİN ETRAFINI ÇEVRELEMEYE ÇALIŞIYORLAR'
Geçmişte elde ettiği birikimlerin de üstünde yeni inşalar gerçekleştirerek, yeni hedeflerini kimsenin de anlamasına izin vermeden altyapısını ciddi biçimde geliştirdi. Suriye'deki iç savaşa, Libya'ya, Azerbaycan'a umut oldu. İstedikleri politikaları, anlayışı dünyaya korku, umutsuzluk, vekalet savaşları üzerinden veremeyen Batı Türkiye'nin etrafını çevrelemeye çalışıyor. Türkiye buna müsaade etmiyor. Bugünkü ekonomik büyüklüğümüz Türkiye'nin altyapısının tam karşılığı değil. Gezi sürecinden başlayan, umutsuzluk girdabının içerisine bizi de almaya çalışan Batı'nın cereyanlarından kaynaklanan süreçte 10-11 bin dolarlık bir çarkın içerisindeyiz. Bunu ekonomik saldırılarla devam ettirmek istiyorlar.