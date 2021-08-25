Bakan Soylu'dan flaş 'Afgan göçü' açıklaması: Yıl sonuna hepsi bitecek

Son dakika haberi... Taliban’ın Afganistan’daki yönetimi ele geçirmesinin ardından tüm dünya gelişmeleri yakından takip ediyor. Oluşan göç dalgasına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan kritik bir açıklama geldi. Güney sınırındaki bütün duvarların yapıldığını belirten Soylu, Afganistan’daki gelen mülteci dalgasını nasıl engelleyeceklerini bir bir anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu, Al Jazeera kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Suriye, “Şimdi şunu söyleyeyim. 2016’dan itibaren yaklaşık 1 milyon 300 bin düzensiz göçmen geldi, Afganistan dahil. Pakistan Afrika , Orta Asya, Orta Doğu… 2016 yılından itibaren yükselmeye başladı. 460 bin, biz Afgan kaçak göçmen yakaladık” diyen Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Yakaladıklarımızın yüzde 15’i mükerrer, yakalıklarımızı tekrar yakaladık. 151 binini Afganistan’a uçaklarla gönderdik. Dünyanın birçok noktasıyla anlaşmalarımız var. 2016’tan itibaren 150 binden fazla Afgan, yurt dışına düzensiz göçmen olarak kaçmış. Bunların bir bölümü uluslararası rakamlarda var.

Muhalefetin işi muhalefet yapmak. Doğru muhalefet yapmasını isteriz. Dezenformasyon, yalanlarla yapılan muhalefet kutuplaştırır. Göç dalgaları ırkçılık oluşturmaya, yabancı düşmanlığı oluşturmaya meyil eden bir süreci vardır.

Suriye’deki, Afganistan’daki, Irak ’taki iktidarsızlığın sebebi biz miyiz? Biz tüm ülkelerle karşı karşıyayız. Sudaki bileşik kaplar modeli, insanlarda da bileşik kaplar modeli var. İnsanlar zengin olan bölgeye gelmek isterler. Akdeniz böyle, Anadolu böyle… Bunun üzerinde biz uzun yıllardan beri tedbirini alan kaçak göçe karşı duran bir anlayışı uygulamaya çalışıyoruz.

Toplam 182 bin Türkiye'de kayıtlı Afgan var. Kaçaklarla birlikte toplam 300 bin Afgan olduğunu tahmin ediyoruz.

"BU YIL SONU İTİBARIYLA HEPSİNİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Son 3 yılda 1 milyon 250 bin sınırlarımızdan Türkiye'ye girmeye çalışan kaçak göçmen engelledik. ABD bunu başaramadı, insanlık dışı uygulamalar ortaya koydu. Bütün mücadeleyi kolluk güçlerimizle, sınır birliklerimizle yürütüyoruz. Biz güney sınırımızda bütün duvarlarımızı yaptık.

Doğu sınırımızda 150 kilometre yaptık, 250 kilometreyi de bitiriyoruz, 250 kilometreye de önümüzdeki ay başlıyoruz. O coğrafyada sınır duvarı yapmak çok zor bir şey. Bir taraftan termal kameralar yapıyoruz, sensörlü sistemler yapıyoruz, Kuleler yapıyoruz. Bu yıl sonunda itibarıyla hepsini tamamlayacağız. (Milliyet)