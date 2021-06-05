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Bakan Soylu'dan flaş açıklama! 'Güçlü, iri, diri, bir ve kardeş olmalıyız'

Bakan Soylu'dan flaş açıklama! 'Güçlü, iri, diri, bir ve kardeş olmalıyız'