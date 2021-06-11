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Bakan Soylu'dan flaş açıklama! 'Avrupa tamamen teslim olurdu'

11 Haziran 2021 Cuma - 14:45 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 14:56

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa; Avrupa, tamamen uyuşturucuya teslim olurdu" dedi.


İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'daki hesabından "Avrupa 'mal' bulmakta zorlanıyor. Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa; Avrupa, tamamen uyuşturucuya teslim olurdu" paylaşımında bulundu. 
 
Bakan Soylu, mesajında 'Avrupa Uyuşturucu Raporu 2021'i de paylaştı. Türkiye- Avrupa istatistiklerine göre, ele geçirilen eroin miktarı, 29 Avrupa ülkesinde 8 bin 624 kilo olurken, Türkiye'de 20 bin 165 kilo oldu.
 
29 Avrupa ülkesinde 5 milyon 444 bin 451, Türkiye'de ise 8 milyon 695 bin 605 ecstasy hap ele geçirildi. 29 Avrupa ülkesinde 3 milyon 686 bin 482 kök kenevir ele geçirilirken, Türkiye'de bu rakam 42 milyon 276 bin 694 oldu.
 
Görselde, 'Terör ve suç örgütlerinin can damarını kestik' mesajı da yer aldı.  
 
Bakan Soylu, yaptığı bir başka paylaşımda ise, "Çocuklarımızı, kuzularımızı; Dicle'nin, Fırat'ın Kızılırmak'ın kuzularını uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım" ifadelerini kullandı.
 
 
 

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