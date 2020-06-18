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Bakan Soylu'dan çok sert tepki: Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur

18 Haziran 2020 Perşembe - 10:56 | Son Güncelleme : 18 06 2020 - 10:56

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Saygı Öztürk'e bugünkü yazısı nedeniyle çok sert tepki gösterdi. Bakan Soylu, "İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır" dedi.


Bugün Sözcü Gazetesi'nde yer alan Saygı Öztürk'ün "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" yazısı nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert tepki gösterdi.
 
Bakan Soylu, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve eşi Ali Ayvazoğlu ile ilgili yazıyı da paylaşarak şunları yazdı:
 
"İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır"
 

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