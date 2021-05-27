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Bakan Soylu'dan çok net uyarı! 'Talimatım budur'

27 Mayıs 2021 Perşembe - 14:39 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 14:41

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir kadın gidecek, polise 'Ben sıkıntıdayım, yardım et' diyecek, polis ona 'Git müracaat et' dedikten sonra görevden alınmayla karşı karşıyadır. Talimatım budur. Ona yardımcı olacak, aile için şiddetle mücadeleye yönelik birime götürecek, teslim edecek yardımcı olacak. Aklı da orada kalacak. 112, 156'yı arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım, arkadaşlarım da sorar" dedi.


Meclis Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Komisyonu AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı. Komisyona İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katılarak sunum yaptı.
 
 
Bakan Soylu, "Bir kadın gidecek, polise 'Ben sıkıntıdayım, yardım et' diyecek, polis ona 'Git müracaat et' dedikten sonra görevden alınmayla karşı karşıyadır. Talimatım budur. Ona yardımcı olacak, aile için şiddetle mücadeleye yönelik birime götürecek, teslim edecek yardımcı olacak. Aklı da orada kalacak. 112, 156'yı arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım, arkadaşlarım da sorar" ifadelerini kullandı.
 

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu talimat
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