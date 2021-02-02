Bakan Soylu'dan 'Boğaziçi' açıklaması: 'Tuzağa düşmeyin'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere ilişkin öğrencileri uyararak, "Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin" dedi.

