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Bakan Soylu'dan 'Boğaziçi' açıklaması: 'Tuzağa düşmeyin'

DHA |  02 Şubat 2021 Salı - 10:53 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 10:53

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere ilişkin öğrencileri uyararak, "Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin" dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere ilişkin açıklamada bulundu. Soylu, "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır" ifadelerini kullandı.
 
Öğrencilere seslenen Soylu, "Boğaziçi’nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var; Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin. Sizden beklentimiz, bilimsel başarı. Sizden beklentimiz, okul başarısı. Sizden beklentimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye’ye hazırlanmanızdır" dedi.
 
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