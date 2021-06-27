Bakan Soylu'dan Başkale'deki depremzedelere ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Çaldıran-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarı ve güvenlik yolunu inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra geçen yıl 23 Şubat'ta yaşanan depremin yıkıma neden olduğu Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'ne geçti.

Burada evleri hasar gören hak sahipleri için yapılan örnek konutu inceleyen Soylu, depremzedelerle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, konutların sağlık ve sağlamlık açısından diğer evlerden çok daha iyi olacağını söyledi.

"İstediğiniz birtakım talepler yerine getirilecek"

Hayvanlar için inşa edilecek ahırların da geniş ve büyük olacağını belirten Soylu, "İstediğiniz birtakım talepler yerine getirilecek. Onun dışında balkonun kapısıyla ilgili taleplerde bulundunuz, dediğiniz gibi yapılacak. Bir kardeşiniz olarak diyeceğim şudur, bir kısmınız 'kendimiz yapalım' diyorsunuz. Tecrübemiz şu, daha önce depremler oldu Türkiye'de. Bu yöntemi de denedik. Parasını verdik, millet evini yaptı. O evler tekrar yıkıldı. Peki biz devlet olarak nasıl bir durumda kaldık. Depremde yapılan evler yıkıldı. Anlatamıyoruz ki, biz yapmadık, parasını verdik, onlar yaptı" dedi.

"Biz sizin için düşünüyoruz"

Yeni konutların, çelik konstrüksiyonu, tesisatı ve ısı yalıtımıyla, ihtiyaçların göz önünde bulundurularak inşa edileceğini anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar bir şey daha istediler, ona da 'evet' dedik. Güneş enerjisi hattı da gelecek, projeler ona göre yapılacak. Konutlar, merkezde fay hattının olmadığı ve depremle ilgilenen arkadaşlarımızın 'olabilir' dediği yerlere yapılabilecek ama fay hattının etkileyebileceği bölgelerde bizim bir şey yapabilmemiz mümkün değil. Size yanlış yapmış oluruz. Bizim de köyümüz var. Evimiz bir yerde, toprağımız bir yerde. Yani oradaki toprak yine sizin. Ekersiniz, biçersiniz. Burada size verdiğimiz 700 metre arazi de sizin araziniz. Evinizin içinde. Onu da kullanırsınız. Ahır da sizin ahırınız. Onun için burada bizim sizden istirhamımız şu, biz sizin için düşünüyoruz. Bir daha başımıza böyle bir şey gelmesin. Hepimiz gideceğiz, yeni bir nesil gelecek. 30 yıl sonra torunlarınıza böyle evler mi bırakmak istersiniz. Onun için burada hep birlikte bir hususiyetimiz oldu. Benim bakan yardımcım 5-6 kez geldi. Ben tekrar geleceğim. Burada bu meseleleri hep birlikte istişare ile çözersek bir sonuç alırız."

Benzer konutların Elazığ ve Malatya 'da da inşa edildiğini vurgulayan Soylu, bu evlerde vatandaşların çocuklarıyla, torunlarıyla rahat edebileceğini, güven içine yaşayabileceğini söyledi.

"Kimsenin hakkını başka birine vermeyeceğiz"

Eksik olan şeyleri yapabilecek güçlerinin olduğunu aktaran Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı şudur, 'eksik bir şey bırakmayın'. Buraya gelmemiz, attığımız adımlar sizin için. Doğal olarak birinin hakkını birine geçirmek bizi zora sokar. Riayet edeceğimiz kural haktır. Kimsenin hakkını başka birine vermeyeceğiz. Herkese adalet, hak, hukuk içinde bunu sağlayabilecek bir anlayışı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.