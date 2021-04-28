Bakan Soylu'dan alkol yasağıyla ilgili son dakika açıklaması
28 Nisan 2021 Çarşamba - 22:12 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 22:22
Herkes merak ediyordu! Tam kapanmada alkol yasağı var mı? Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanmada alkol kısıtlaması var mı? tartışmasına açıklık getirdi. Bakan Soylu, (Tam kapanmada alkol yasağı) Cumartesi- Pazar kısıtlamasından hiç bir farkı yok. Kurallar aynı." ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Alkol
kısıtlamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Geçen kısıtlamada da bu tartışmayı yaptık. Bütük kısıtlamalarda ne varsa aynı. Kural aynı sadece süre uzadı. Cumartesi-Pazar kısıtlamasından hiçbir farkı yok. İngiltere
'de, Fransa
'da, Almanya
'da birçok örnekleri var.
Alkol tartışmasından rahatsız değilim. Biz buradan sağlıklı çıkalım da nasıl çıkarsak çıkalım.