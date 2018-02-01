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Bakan Soylu'dan Afrin açıklaması

01 Şubat 2018 Perşembe - 19:15 | Son Güncelleme : 01 02 2018 - 19:17

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Biz sadece 780 kilometreden sorumlu değiliz diyen Soylu, "Bugün saflarımızı sıkılaştırmanın zamanıdır" ifadelerini kullandı.


Afrin'de devam eden operasyon sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Soylu, "Biz sadece 780 bin  kilometrekareden sorumlu değiliz, aynı zamanda hep birlikte coğrafyanın  huzurundan ve kardeşliğinden sorumluyuz. Afrin'de bunu tesis etmeye çalışıyoruz."  dedi.
 
Diyarbakır Valiliğince bir otelde düzenlenen "Kanaat Önderleri  Buluşması"na görüntülü olarak bağlanan Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde  bulundu. Oynanan oyunların ve kurulan tuzakların Türkiye'yi zayıflatmadığını ve  hedeflerinden uzaklaştırmadığını belirten Soylu, bunun aksine birliği  kuvvetlendirdiğini kaydetti. Afrin'e yönelik düzenlenen "Zeytin Dalı Harekatı"na rağmen Türkiye'nin  ihracatının ve ekonomisinin büyüdüğünü, turizm rezervasyonlarının arttığını  aktaran Soylu, şöyle konuştu:
 
"Uluslararası arenada eğer zayıf olsaydık herkes bizi bu konuda haklı  yöntemlerle taciz etmeye kalkardı. Türkiye'ye bu konuda herhangi güçlü bir taciz  söz konusu değil. En önemli zaman dilimi içerisindeyiz. Bir dağın tepesine doğru tırmandığımız şu anda o tepenin en mutena yerinde olduğumuz bir noktadayız. İşte  bu noktada yapılması gereken, son 15 yılda kuvvetlendiğimiz bu yürüyüşümüzü devam  ettirmektir."
 
BUNA MÜSAADE ETMEMELİYİZ 
 
Soylu, Türkiye'nin, FETÖ, PKK, DEAŞ ve bir takım yasa dışı sol  örgütlere karşı büyük bir mücadelenin yanı sıra yasa dışı göçle de mücadele  yürüttüğünü belirterek, şöyle devam etti:  "Buna rağmen Türkiye ayaktadır ve dimdiktir. Bugün ihracatımız 150  milyar doları, gelen turist sayısı 32 milyonu aştı. Bunu birlikte sağladık. Bugün  dünyada, 'Biz istediğimiz gibi yaparız.' değil Türkiye'yi kabul eden,  bulundukları her masada 'Acaba Türkiye bu konuda ne diyor.' diyen bir anlayışa  sahip güçlü bir Türkiye tablosu var. Bunu hep beraber oluşturduk. Yapmak  istedikleri basit, bölecekler, zayıflatacaklar, gücümüze azaltacaklar, bizi yasal  istikrarsızlıkla, kamu düzeni istikrarsızlığı ile ve birbirimize düşürerek fırsat  elde etmeye çalışacaklar. Buna müsaade etmemeliyiz."
 
Diyarbakır'da görevlendirme yapılan belediyenin hizmetleriyle gurur  duyduklarını vurgulayan Soylu, "Cumhurbaşkanımızın derdi bu milletin değerleri,  manevi iklimidir. Bu ülkede herkesin istediğini istediği şekilde anlatabilme,  ortaya koyabilmesinin korunmasıdır. Onun derdi, İstanbul'da ve İzmir'de ne varsa  Diyarbakır'daki çocuklarımızda da o olsundur." ifadelerini kullandı.
 
DEVLET GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEKTEDİR
 
Bakan Soylu, demokrasinin haklara olan saygının ve muhabbetin en  önemli iklimi olduğuna işaret ederek, bu iklimin hep birlikte yapılacak  çalışmayla oluşturulacağını dile getirdi. Diyarbakır'da ve bölgede yatırım yapmak isteyenlerin önünü açmanın  temel görevleri olduğunu belirten Soylu, "Devlet gereğini yerine getirmektedir.  Yatırımı ile huzurun tesisi ile hukukun üstünlüğüyle elinden geleni yapmaktadır.  Top sizin ayağınızda. O topu kendi aramızda öyle bir muhabbet iklimine  dönüştürmeliyiz ki nifak sokmak isteyenler dumura uğramalıdır. " dedi.
 
Bölgedeki STK tesilcilerinin ve kanaat önderlerinin sözlerinin ve  tutumlarının önemini belirten Soylu, şunları dile getirdi: "Biz sadece 780 bin kilometrekareden sorumlu değiliz. Biz aynı zamanda  hep birlikte coğrafyanın huzurundan ve kardeşliğinden sorumluyuz. Bugün bunu  tesis etmeye çalışıyoruz. Afrin'de bunu tesis etmeye çalışıyoruz. Bugün  etrafımızdaki coğrafyada ve kendi coğrafyamızın içerisinde bunu tesis etmeye  çalışıyoruz. Bunu en tesirli bir şekilde anlatacak olan ve ortaya koyacak olan  sizlersiniz. Bugün saflarımızı sıklaştırmanın zamanıdır. Terör örgütlerinin bu  memlekete herhangi bir faydası olmadı, kardeşi kardeşe düşürdü, bölgedeki  çocuklarımızın yarınına ait ümitlerini yok etti. Buna müsaade etmemeliyiz."
 
Bölgenin hem ekonomik hem de turizm açısından "cazibe merkezi" haline  geleceğini vurgulayan Soylu, "Diyarbakır 2017'den daha huzurlu olacaktır. Biz  sadece terörle mücadele etmiyoruz, uyuşturucu ile de mücadele ediyoruz." dedi.
 
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise programda yaptığı  konuşmada, Türkiye'nin, kendi sınırları ve dışarıda insanlığın temel değerlerini  taşıyan, onlara sahip çıkan bir büyük medeniyet anlayışını temsil ettiğini  belirterek, "Maalesef yanı başımızda yaşanan acılar karşısında ve ortaya konulan  yıkımlar karşısında maddi ve manevi bu noktada kendisi en ötede bir sorumluluk  almaktadır. Bugün belki dünyanın en zengin devleti değiliz ama bilin ki gönlü en  zengin, imanı ve insanlığı en güçlü bir milletiz." diye konuştu. Programa, kanaat önderlerinin yanı sıra vali yardımcıları, Diyarbakır  Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer  Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan,  Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre de katıldı.

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