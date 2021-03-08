Bakan Soylu'dan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kadına yönelik şiddeti tamamen önleyebilmek için bir yandan kendi manevi değerlerimizden, özümüzden güç alıyor, bir yandan da modern kolluk prensiplerini uyguluyor ve daha ileriye taşımaya çalışıyoruz" dedi.

Bakan Soylu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, kolluk birimleri olarak kadınlara yönelik şiddeti önlemek için var güçleriyle çalıştıklarını, geçmişten getirdikleri deneyimleri modern yöntemlerle analiz edip yeni çözümler üretmeye çalıştıklarını bildirdi.

Soylu, 2012 yılında yürürlüğe giren '6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un bu yönde atılmış en somut ve çatı mahiyetindeki adım olduğunu kaydetti. Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak 2020 yılından itibaren il ve ilçelerde kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantılarının periyodik olarak yapılmasını öngören genelge çıkardıklarını, şiddet mağduru kadınların daha etkin korunması amacıyla elektronik kelepçe uygulamasının hayata geçirilerek, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 1000 kapasiteli Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi kurulduğunu hatırlattı.

Soylu, "Daha önce sadece İl Emniyet Müdürlükleri'nde bulunan Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele birimlerimizi ilçe düzeyine de yaydık ve bu sayede toplam 1086 sayısına ulaştık. Artık şiddet mağduru kadınlarımıza daha yakınız. Tedbir kararı verme yetkisini, mahkemelerin yanı sıra mülki idare amirlerimize de yayarak, kapsayıcılığımızı arttırdık. Olaylara hızlı müdahale edebilmek ve ihbarları kolaylaştırabilmek için hayata geçirdiğimiz Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulamamızın indirilme sayısı, hedef rakamımız olan 1 milyonu aşarak 1 milyon 520 bin 300 oldu. İhbar sayımız ise 90 bin 949 olmuştur. 'KADES'e dokun, hayata dokun' mottosuyla hareket ediyor ve bu uygulamadan çok olumlu sonuçlar alıyoruz. Kadına yönelik şiddeti tamamen önleyebilmek için bir yandan kendi manevi değerlerimizden, özümüzden güç alıyor, bir yandan da modern kolluk prensiplerini uyguluyor ve daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Modern ve maddeci küresel anlayış insanları şiddete ve daha pek çok kötülüğe gelişigüzel yönlendirmesine rağmen, verdiğimiz mücadelenin başarı getireceğine inanıyoruz" dedi.