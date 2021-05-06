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Bakan Soylu canlı yayında duyurdu! Tam kapanma devam edecek mi?

06 Mayıs 2021 Perşembe - 21:21 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 21:21

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Sosyal izolasyonda çok zorluk çekeceğimiz veya bulaşın çok rahat olabileceği riskli bir dönem yaz dönemine giriyoruz' açıklamasında bulundu. Öte yandan tam kapanmayla ilgili Bakan Soylu, 'Kapanma sonunda yapılacak kabinede adımlarımızı belirleyeceğiz' dedi.


İçişleri Bakanı gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtlıyor. Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 
 
GENELGELER ÜZERİNE ÇIKAN TARTIŞMALAR
 
Bu süreç özellikle ülkelerin aldığı tedbirlerde daha çok insanları birbiriyle sosyal ilişkiler içerisine koymamak üzere planladıkları bir dönem. Bunu Almanya da böyle yapıyor, İngiltere de, Fransa da. Biz de böyle yapmak zorundayız.
 
Sosyal izolasyonda çok zorluk çekeceğimiz veya bulaşın çok rahat olabileceği riskli bir dönem yaz dönemi. İki bayram arası ve yaz dönemi.
 
Başka bir problem daha var. Tarımın en önemli dönemindeyiz. Üçüncüsü, turizm sektörü. 
 
YÜZDE 99 KURALLARA UYDU
 
Kapanma gününün başından itibaren hatta önceki kısmi kapanma döneminde milletimizin yüzde 99'u buna uydular.
 
Milletimiz yalnız bırakmadık. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza 21 milyon kez gidildi. Ne istemişlerse evlerine götürüldü.
 
'Niye ikide bir İçişleri Bakanlığı genelge yayımlanıyor' deniyor. 
 
'NEDEN GENELGE YAYIMLANIYOR' ELEŞTİRİLERİ
 
İl Hıfzıssıha Kurulları karar veriyor. Bir de bizim pandemi eylem planımız var. Koordinasyon İçişleri Bakanlığı'nda. 
 
Kapanıyoruz. Şöyle bir eleştiri var: Dönem dönem kurallar çıkarıyorsunuz. Dinamik bir dönem içerisindeyiz. Bizim bir hedefimiz var. 63 binden 5 bine düşebilmek. Tam kapanmanın etkilerini bugünden itibaren göreceğiz. Bugüne kadar gördüklerimiz kısmi kapanmanın etkileriydi.
 
TAM KAPANMA UZATILACAK MI? 
 
Böyle bir değerlendirmemiz yok. Tabii bugün itibariyle yok. 'Bitirelim, bir daha bu işlerle karşılaşmayalım' anlayışındayız. Kapanma sonunda yapılacak kabinede adımlarımızı belirleyeceğiz.

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