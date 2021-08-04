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Bakan Soylu bu sözlerle duyurdu: Tarihimizde bir ilk...

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 20:41 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 20:41

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatı bünyesindeki Sikorsky helikoptere su sepeti takılarak Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldığını açıkladı.


İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Teşkilatı bünyesindeki Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takılıp Milas'taki yangın söndürme filosuna katıldığını, "Jandarma'nın yeni başarısı, tarihimizde bir ilk!" notuyla paylaştı. Bakan Soylu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma'nın yeni başarısı. Tarihimizde bir ilk! Jandarma Teşkilatımız bünyesindeki, Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takarak Milas’ta yangın söndürme filosuna katıldı" ifadelerini kullandı.
 

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Jandarma
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